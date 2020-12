Vrouw doet akelige ontdekking in peperkoeken huis uit supermarkt

Een Australische vrouw heeft een bijzonder akelige ontdekking gedaan toen ze een peperkoeken huisje wilde kopen in de supermarkt.

Katie Gompertz uit Sydney wilde onlangs een snack kopen in een Woolworths-warenhuis. “Toen ik in het doosje keek, zag ik een gigantische jachtkrabspin, compleet met een witte zak vol eitjes. Ik heb geen idee hoe de spin daarin is geraakt, want de peperkoek zat verpakt.”

Gompertz deelde een foto van haar akelige vondst op Facebook. Een woordvoerder van Woolworths beloofde inmiddels al om de aankoop te vervangen. “Dit beestje wilde gewoon een huisje, maar dit was duidelijk niet het juiste. We verontschuldigen ons voor de angstaanjagende verrassing: het is tenslotte Kerstmis en niet Halloween.”

Foto: Facebook