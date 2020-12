Man verliest beide benen nadat hij geklemd raakt tussen vrachtwagen en pletwals

Brugge / Zeebrugge - Een Oekraïense man raakte dinsdagmiddag levensgevaarlijk gewond bij een arbeidsongeval in de haven van Zeebrugge. De man verloor volgens het arbeidsauditoraat zijn twee benen en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het arbeidsongeval gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 13 uur op de kaai bij C.RO Ports in de haven van Zeebrugge. De man uit Oekraïne kwam er in opdracht van zijn transportfirma een pletwals ophalen. Die was vanuit China met een schip overgekomen en moest op de vrachtwagen van het slachtoffer geladen worden om naar een Zwitserse klant te brengen.

Maar bij het laden ging het gruwelijk fout. De man kwam tussen de vrachtwagen en de pletwals terecht. “Hij werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Keteleaere. “De man verloor volgens de eerste informatie beide benen.”

Om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan, werd de dienst Welzijn op het Werk ter plaatse gestuurd. En ook een technische deskundige werd aangesteld om te bekijken hoe zoiets kon gebeuren. Ook de dienst slachtofferbejegening werd opgetrommeld om de familie van de man in zijn thuisland op de hoogte te stellen.