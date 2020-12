Ook scholen starten met sneltesten: hoe betrouwbaar zijn die en wordt de quarantaine dan ingekort?

Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen vanaf deze week sneltesten afnemen bij leerlingen na een coronabesmetting op school. De bedoeling: sneller in kaart brengen wie allemaal besmet geraakt om uitbraken de kop in te drukken. “Zo verzamelen we meer informatie, die ons kan helpen om de scholen ook in de komende maanden open te houden”, zegt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).