Advocaat van ‘Hotel Rwanda’-held zal klacht indienen tegen Belg voor “ontvoering”

De advocaat van de Belgisch-Rwandese held van ‘Hotel Rwanda’ Paul Rusesabagina zal een klacht indienen bij de Belgische justitie voor “ontvoering”. Rusesabagina is volgens zijn advocaat en familie afgelopen augustus in Dubai “ontvoerd”, alvorens hij in de gevangenis van Kigali werd opgesloten op beschuldiging van terrorisme, moord en financiering van rebellie.

Rusesabagina raakte internationaal bekend als de uitbater van het Hôtel des Mille Collines, die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994. Dat verhaal werd in 2004 verfilmd als ‘Hotel Rwanda’. Rusesabagina, die intussen de Belgische nationaliteit heeft, maar al enige tijd in de Verenigde Staten leefde, liet zich de afgelopen jaren echter ook opmerken door kritiek op de Rwandese president Paul Kagame.

In de nacht van 27 op 28 augustus wilde hij vanuit Dubai naar Burundi vliegen, maar het vliegtuig maakte een “verrassende” omweg naar Rwanda. Rusesabagina werd opgepakt en beschuldigd van onder meer terrorisme, moord en het financieren van rebellie. Volgens zijn advocaat werd Rusesabagina “ontvoerd” door een Belg. “We weten wie hem heeft aangezet tot het nemen van dat vliegtuig”, zei Lurquin op een virtuele persconferentie in het bijzijn van familieleden van Rusesabagina, maar hij weigerde verdere details te geven.

Volgens de advocaat is het Belgisch gerecht bevoegd om een onderzoek in te stellen naar de ontvoering van een staatsburger “vanaf het moment dat degenen die hem vasthouden weigeren mee te werken”. Daarmee verwijst Lurquin naar zijn mislukte poging om in oktober zijn cliënt in Kigali te ontmoeten.

Daarnaast heeft zijn Amerikaanse advocaat ook een klacht ingediend in Texas tegen de Griekse vliegtuigmaatschappij GainJet, meldt Bloomberg. Die vliegtuigmaatschappij heeft het vliegtuig geleverd dat de man eind augustus naar Rwanda heeft gebracht.