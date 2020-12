Vlaamse ondernemers vrezen gevolgen van ‘no deal’-Brexit: “Vingers gekruist voor een akkoord”

Nu een ‘no deal’-Brexit steeds waarschijnlijker wordt, houden veel Vlaamse ondernemers de adem in voor de gevolgen. Een van hen is Kaat Baertsoen (54) van ZaP International Trade uit Lochristi. Het familiebedrijf koopt planten in om ze door te verkopen aan voornamelijk Britse klanten. “We zien vooral op tegen de administratieve rompslomp”, zegt Baertsoen.