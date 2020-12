Een dag nadat het Amerikaanse kiescollege de verkiezingsoverwinning van Joe Biden heeft bevestigd, besluit perschef van het Witte Huis Kayleigh McEnany om een persbriefing te houden. Of ook president Donald Trump tijdens het persmoment aan het woord zal komen, is voorlopig niet duidelijk. Volg vanaf 19 uur de persbriefing via de livestream.