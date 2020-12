Politie rukt massaal uit voor reiziger “met bommen”, maar paniek blijkt nergens voor nodig

Kortemark - Bizarre feiten aan het station van Kortemark dinsdagmiddag. Een reiziger belde in paniek de hulpdiensten en meldde “met 100 procent zekerheid” een vrouw met bommen te hebben gezien. Die bommen bleken uiteindelijk… luidsprekers te zijn.

Flinke opschudding op de trein vanuit De Panne richting Antwerpen, dinsdagmiddag. Even voor 16 uur belde een alerte reiziger in paniek de hulpdiensten. Die meldde dat hij een vrouw op de trein zag zitten met een tas waaruit elektriciteitskabels zaten. De melder was er 100 procent van overtuigd dat het om een bom in een oude tas ging.

De hulpdiensten namen geen enkel risico. Ook de NMBS werd verwittigd. Het eerstvolgende station op de lijn bleek dat van Kortemark te zijn. De politie ging er massaal op af. Er zou ook een politiehelikopter de lucht zijn in gestuurd, maar dat kon niet worden bevestigd.

Computer

Vlak nadat de trein was aangekomen, werd een grote inspectie uitgevoerd in de wagons. De verdachte vrouw en haar tas werden snel gevonden en beiden werden van het treinstel gehaald. Even snel als de paniek was ontstaan, ging die ook weer liggen. Bij een controle van de tas bleek er iets heel onschuldigs in te zitten. Het ging namelijk om twee oude luidsprekers van een computer waaraan nog draden hingen.

Het incident werd door de politie snel afgesloten. De trein richting Antwerpen kon uiteindelijk met een klein uurtje vertraging toch vertrekken. De politie verwittigde ook het parket van Brugge. “Er wordt uiteraard geen enkel risico genomen bij dergelijke melding”, zegt procureur Katlijn De Wispelaere.

“Toen alles totaal onschuldig bleek, mocht de vrouw uiteraard meteen beschikken. Ze heeft nu wel een sterk verhaal om op kerstavond te delen met haar bubbel.”