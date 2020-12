Harry en Meghan sluiten deal met Spotify voor podcasts

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, de hertogin van Sussex, hebben een nieuw productiebedrijf van podcasts opgericht dat een meerjarig partnerschap met audiostreamingsdienst Spotify is aangegaan. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een verklaring.

De eerste podcast van het paar moet nog voor de jaarwisseling worden uitgezonden. De eerste volledige serie wordt in 2021 verwacht.

Het stel is van plan om zelf podcasts te maken, maar ook om ze voor anderen te produceren. “Wat we zo leuk vinden aan podcasts is dat het ons eraan herinnert om een pauze te nemen en echt te luisteren, om zonder afleiding met elkaar in contact te komen”, zeiden de hertog en hertogin van Sussex in een gezamenlijke verklaring.

“Luisteren is nog nooit zo belangrijk geweest als dit jaar”, aldus de royals nog, “want als we elkaar horen, en elkaars verhalen horen, worden we eraan herinnerd hoezeer we allemaal met elkaar verbonden zijn”.