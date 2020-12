Misschien sneller groen licht voor coronavaccin. Wat betekent dat voor ons land? “We moeten zorgen dat we klaar zijn”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zal al komende maandag, 21 december, een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de EU. Dat is ruim een week vroeger dan tot nu toe werd verwacht. Ons land bekijkt of het tegen eind 2020 al kan beginnen met vaccineren. “We moeten zorgen dat ons land klaar is, als de vaccins klaar zijn”, klinkt het bij het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD).