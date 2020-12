Uroloog Bo Coolsaet trekt naar Hof van Cassatie

Bo Coolsaet (81) heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het Antwerpse hof van beroep, zegt zijn advocaat Kris Luyckx. De uroloog werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Hij blijft op vrije voeten tot het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan.

Coolsaet heeft het misbruik altijd ontkend. Het openbaar ministerie vorderde zowel in eerste aanleg als in beroep de vrijspraak, maar de feiten werden telkens bewezen verklaard. Het hof van beroep bevestigde begin december de straf die hij in eerste aanleg had gekregen.

Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met zijn blanco strafblad en zijn gevorderde leeftijd, waardoor hij een straf deels met uitstel kreeg. Als het arrest niet verbroken wordt door het Hof van Cassatie, dan is de kans reëel dat Coolsaet effectief achter de tralies belandt. Wie veroordeeld wordt voor een zedenmisdrijf op een minderjarige, moet minstens een deel van zijn celstraf effectief uitzitten en komt niet automatisch in aanmerking voor een enkelband.

Door het aantekenen van cassatieberoep blijft de uroloog op vrije voeten tot Cassatie zich heeft uitgesproken. “We zijn nog aan het bestuderen welke middelen we gaan aanvoeren. Het kan drie tot vier maanden duren vooraleer er een uitspraak is. Cliënt blijft in afwachting daarvan een vrij man”, zegt zijn advocaat Kris Luyckx.

Het Hof van Cassatie spreekt zich niet uit over de feiten. Het gaat na of de wet correct werd geïnterpreteerd en toegepast en of er geen procedurefouten werden gemaakt.