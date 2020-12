“Camerasysteem kan pakkans op gsm-gebruik achter het stuur gevoelig vergroten”

Vias wil dat België een camerasysteem inzet om automobilisten die gsm’en achter het stuur gemakkelijker te betrappen. Om gebruik te kunnen maken van dat nieuwe systeem, dat sinds enkele weken wordt uitgetest in Antwerpen, moet de wetgeving wel worden aangepast, zo zegt het verkeersinstituut dinsdag.

Elk jaar vallen er in ons land tenminste 30 doden en 2.500 gewonden door gsm-gebruik achter het stuur, zegt Vias. Er worden jaarlijks ook meer dan 100.000 boetes voor uitgeschreven. Maar het beboeten van bestuurders is momenteel nog zeer arbeidsintensief omdat de daders op heterdaad betrapt moeten worden.

Vias stelt daarom voor om een systeem in te zetten waarbij bestuurders door middel van een camera automatisch gecontroleerd worden op gsm-gebruik. De voorbije weken is het verkeersinstituut in Antwerpen al begonnen met het testen van het systeem. Daarbij worden van elke voorbijrijdende wagen verschillende foto’s genomen. Zo worden er beelden genomen door de voorruit, terwijl op een andere foto de nummerplaat van het voertuig vastgelegd wordt.

Het systeem houdt vervolgens, door middel van artificiële intelligentie, enkel de beelden bij waarop de bestuurder vermoedelijk een gsm in de hand heeft. Op basis van die selectie van de beelden kan de politie vervolgens beoordelen of de bestuurder een inbreuk begaat. De beslissing om te beboeten wordt dus nog altijd door een politieman genomen.

“Zeer accuraat”

“Tijdens de test bleek het systeem zeer accuraat”, stelt het verkeersinstituut. “Als er kleine wetgevende aanpassingen gebeuren zou het systeem ook in België gebruikt kunnen worden.” Momenteel kan de politie nog geen gebruik maken van het camerasysteem, omdat in de wetgeving niet expliciet beschreven staat dat het vaststellen van gsm-gebruik mag gebeuren met een camera.

Daarnaast vraagt Vias ook om artikel 8.4 van de wegcode breder te omschrijven, zodat ook bestuurders die andere elektronische apparaten of communicatiemiddelen in hun hand hebben beboet kunnen worden. Met de camera kan de politie bovendien ook nagaan of een bestuurder al dan niet zijn gordel draagt.

Vias beklemtoont tot slot dat er ook rekening wordt gehouden met de privacy. “Het systeem wist meteen alle beelden van bestuurders die hun gsm niet gebruikten. Alle gezichten van de passagiers worden ook onmiddellijk onherkenbaar gemaakt.”