Alweer een doelman in de fout op terugspeelbal: dit keer is Charleroi-keeper Descamps de pineut

Doelmannen die gruwelijk in de fout gaan op een terugspeelbal en zo een tegendoelpunt te slikken krijgen: het lijkt dit seizoen schering en inslag in de Jupiler Pro League. Denk aan Beerschot-keeper Mike Vanhamel afgelopen weekend tegen Moeskroen. Of Antwerp-doelman Jean Butez die in de fout ging met zijn uitvoetballen en zo zijn plaats onder de lat verloor. Dinsdagavond was Charleroi-keeper Rémy Descamps de pineut tegen Cercle Brugge.

LEES OOK. Blundertje mag, meevoetballen moet: waarom ook doelmannen in België verplicht zijn om het voorbeeld van Manuel Neuer te volgen

Na een moeilijke terugspeelbal van Dessoleil trapte Charleroi-doelman Descamps de bal half weg. Hazard pikte de afschamper op en legde het leer achteruit. Vekovski liep slim over de bal en sluipschutter Ike Ugbo mikte de bal in de winkelhaak binnen. Pijnlijke misser van doelman Descamps, die destijds in de ploeg kwam nadat Nicolas Penneteau te veel risico’s nam in het uitvoetballen.