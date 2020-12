Geen Cullen en Miazga bij Anderlecht tegen Oostende: Lissens debuteert

Verrassing in de opstelling van Anderlecht voor zijn match van dinsdagavond tegen KV Oostende. Miazga en Cullen, die twijfelachtig waren, zijn er niet bij voor RSCA. Ait El Hadj en Lucas Lissens, voor het eerst in de basis zijn hun vervangers. Zoals verwacht komt Vlap in de ploeg voor de langdurig geblesseerde Verschaeren.