President-elect Joe Biden wil Pete Buttigieg als minister

Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil Pete Buttigieg, één van zijn tegenstanders in de Democratische voorverkiezingen afgelopen voorjaar, aanstellen als transportminister, zo heeft een ingewijde dinsdag gezegd.

De 38-jarige Buttigieg (38) was burgemeester van South Bend in de staat Indiana. Tijdens de Democratische voorverkiezingen was hij één van Bidens belangrijkste rivalen en hij won nipt de eerste slag, met name in de staat Iowa.

Nadat hij in maart de handdoek in de ring gooide, schaarde hij zich energiek achter het ticket Biden-Harris. Indien de Senaat zijn benoeming goedkeurt wordt hij de eerste openlijk homoseksuele minister van transport in de VS. Hij is ook de eerste vroegere tegenstander in de voorverkiezingen die voor een ministerpost in aanmerking komt.

President Trump strijdt verder tegen verkiezingsnederlaag

President Donald Trump is inmiddels nog steeds verwikkeld in rechtszaken tegen de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hoewel het Kiescollege Biden maandag uitriep tot winnaar, vecht de verliezer verder. Hij zet lopende geschillen door, zei woordvoerster Kayleigh McEnamy van het Witte Huis.

Trump weigert zijn nederlaag te erkennen. Hij blijft, onder andere in niet aflatende tweets, erop hameren dat hij niet is herkozen omdat er op grote schaal fraude is gepleegd. Hij voerde al talrijke rechtszaken, maar vruchteloos.