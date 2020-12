België gaat zelf mondmaskers testen

Het Vito in Mol gaat als eerste Belgische organisatie de FFP2- en FFP3-mondmaskers voor de zorgsector testen. Het heeft daarvoor een Europese accreditatie gevraagd én gekregen.

Vandaag moeten bedrijven in ons land de mondmaskers die ze produceren laten testen in het buitenland, vaak in Spanje en Duitsland. De wachttijden konden oplopen tot vier of zelfs acht weken, zegt Gert Otten, projectverantwoordelijke bij Vito.

Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) is het ook voor de ziekenhuizen belangrijk dat mondmaskers nu ook in Vlaanderen worden getest. “Ziekenhuizen krijgen soms een aanbieding om maskers in het buitenland aan te kopen. Als ze niet zeker zijn van de kwaliteit, kunnen ze de maskers eerst in Mol laten testen en moeten ze dus niet meer wachten op goedkeuring in het buitenland”, zegt Crevits.