Dendoncker en Wolverhampton veroveren scalp van Chelsea

Leander Dendoncker heeft zijn contractverlenging bij Wolverhampton kunnen vieren met een driepunter tegen Chelsea. De Wolves wonnen dinsdagavond met 3-2 van de Blues op speeldag dertien in de Premier League.

Dendoncker, die maandag tot 2023 bijtekende, werd aan de rust bij een 0-0 stand gewisseld. Vijf minuten na de pauze zette Giroud de bezoekers op voorsprong maar Wolverhampton kwam in de 66e minuut langszij via Daniel Podence. Diep in de blessuretijd zorgde Pedro Neto voor de 2-1.

In het klassement is Wolverhampton negende met 20 punten. Chelsea (22 ptn) blijft hangen op de vijfde plaats. Later op de avond komt Kevin De Bruyne nog in actie met Manchester City tegen West Bromwich Albion.

