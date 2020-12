Ben Weyts hekelt lockdownfeestjes van profvoetballers: “Onaanvaardbaar en misplaatst”

Minstens twee spelers van Westerlo en drie spelers van SK Deinze krijgen van hun clubs een boete nadat ze afgelopen weekend werden betrapt tijdens een lockdownfeestje in het appartement van Westerlo-speler Tuur Dierckx (25). KV Oostende-keeper Fabrice Ondoa (24) organiseerde eveneens een illegale bijeenkomst en werd daarvoor zelfs ontslagen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) reageert scherp op de gebeurtenissen: “Dit is onaanvaardbaar en misplaatst.”

Negen mensen, onder wie voornamelijk voetballers uit 1B, werden zaterdagnacht betrapt op het appartement van Tuur Dierckx in de Antwerpse studentenbuurt. Naast Dierckx zelf was er nog minstens één voetballer van KVC Westerlo aanwezig op het lockdownfeestje. “De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken. Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan”, klinkt het bij de Kempense club.

Ook spelers van SK Deinze tekenden zaterdag present ten huize Dierckx. “Drie van onze spelers hebben dat inderdaad opgebiecht. Ook zij zullen wellicht een boete krijgen”, klinkt het bij voorzitter Denijs Van de Weghe.

Ondoa ontslagen

KV Oostende gaat nog een stapje verder. Doelman Fabrice Ondoa, die afgelopen weekend eveneens een illegale bijeenkomst met een tiental aanwezigen organiseerde, werd op staande voet ontslagen. Ondoa was al langer op overschot aan de kust.

De Kameroense internationale reageert gechoqueerd op zijn ontslag. “De leiding van KV Oostende heeft niet eens de moeite genomen om mij om uitleg te vragen om de feiten die me verweten worden”, zegt Ondoa. “Van een lockdownparty is geen sprake. De juiste terminologie is belangrijk in het leven.”

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is absoluut niet te spreken over de voorvallen. “We hebben alles in het werk gesteld om het profvoetbal opnieuw mogelijk te maken. En daar blijf ik ook achter staan”, klinkt het. “Maar dat voetballers die privileges nu misbruiken om de regels aan hun laars te lappen en zich boven de bevolking te plaatsen – want dat is de boodschap die ze hiermee geven –, dat vind ik totaal onaanvaardbaar en misplaatst. Ik heb contact opgenomen met de clubs en de Pro League en gevraagd om een duidelijk signaal te geven. We moeten laten zien dat dit not done is.”