Olivier Deschacht (39) laadt zich nog elke week op, maar denkt ook aan zijn pensioen: “Die slechte journalistiek ga ik niet missen”

Kunt u zich de Jupiler Pro League zonder Olivier Deschacht voorstellen? Ook nu speelt de 39-jarige veteraan nog alles bij Zulte Waregem – ook straks tegen Antwerp – en is hij nog steeds lastig als er (onterechte?) negatieve commentaar verschijnt. Het vuur brandt nog, maar toch denkt ‘Ollie’ ook al eens aan stoppen. “De stress is er soms te veel aan.”

Olivier Deschacht is op zijn best als hij geprikkeld is. Ik volgde hem twaalf jaar lang bij Anderlecht, maar nu wacht ik de verdediger samen met onze Zulte Waregem-watcher Tjorven Messiaen op aan de Gaverbeek ...