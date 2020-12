Op zoek naar de allerbeste ‘Chuk’: hoe feestvarken Yaremchuk met ‘big man’ Vanhaezebrouck zijn droomcoach te pakken heeft

Feestjes in het Belgisch voetbal, het is de laatste dagen wel een dingetje. Ook Roman Yaremchuk (25) heeft er vanavond eentje te vieren: de spits van AA Gent speelt straks zijn 100ste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Onder big man Hein Vanhaezebrouck moet de Oekraïner opnieuw de allerbeste Roman Yaremchuk zien te worden.