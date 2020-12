Vrouw rijdt Leon (9) aan op zebrapad: “Ze stapte uit, zei hem dat hij moest opletten en reed daarna gewoon verder”

Meulebeke - Een 9-jarige jongen uit Meulebeke werd dinsdagavond aangereden toen hij een kerstkaartje wilde gaan posten bij een vriendje. Een automobiliste greep Leon op zijn step toen hij het zebrapad overstak. “Ze is snel even uitgestapt, zei dat hij moest opletten en is daarna gewoon verder gereden”, zegt papa Kristof.

Leon Vandemaele was dinsdag iets na 17 uur vertrokken met zijn step bij zijn ouders thuis in de Ter Borchtlaan in Meulebeke. “Aan het zebrapad met de Baronielaan stopte een automobilist die van de Randweg kwam om hem over te laten”, zegt papa Kristof Vandemaele. “Een bestuurster die uit de andere richting kwam, remde niet. Leon werd met zijn step van het zebrapad gemaaid.”

De 9-jarige jongen werd opgeschept en belandde in de struiken langs de straat. Totaal in paniek sprong hij meteen recht. “De automobiliste stopte, stapte uit en keek snel even of hij iets mankeerde”, zegt zijn vader. “Nadat ze had gezegd dat hij moest opletten, zei ze dat ze weg moest en vertrok ze weer.”

Andere bestuurder stopt

De andere bestuurder die was gestopt, was alert en kon de nummerplaat van de vrouw noteren. De getuige ontfermde zich wel over de jongen, die schaafwonden in het gezicht opliep en kneuzingen aan de heup en knie. “Hij moet een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Ze hebben een scan van zijn hoofd genomen om zeker te zijn dat hij niets heeft”, aldus Kristof, die niet kan begrijpen dat de automobiliste niet ter plaatse bleef. “Verschrikkelijk dat die vrouw geen schuldbesef had. Ze kon toch bij hem zijn gebleven en gevraagd hebben of ze iets kon doen, zoals mij opbellen? Gelukkig heeft die andere persoon zich wel over hem ontfermd. De nummerplaat is doorgegeven aan de politie.”