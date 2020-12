Kandidaat-voorzitter FC Barcelona maakt reclame met gigantisch spandoek… aan stadion Real Madrid

Bij FC Barcelona is de strijd om het voorzitterschap volop losgebarsten. Joan Laporta, één van de belangrijkste kandidaten om de opgestapte voorzitter Josep Bartomeu, heeft alvast uitgepakt met een opmerkelijke reclamestunt: een gigantisch reclamedoek op een appartement vlakbij het Bernabeu-stadion van aartsrivaal Real Madrid.

Laporta was tussen 2003 en 2010 voorzitter van Barcelona. Onder leiding van de succesvolle advocaat wonnen de Catalanen twee keer de Champions League: in 2006 met Frank Rijkaard als coach en drie jaar later met Guardiola op de bank. Barcelona veroverde in 2009 maar liefst zes prijzen, waarmee dat het meest succesvolle jaar ooit van de club was. Ondanks alle successen was er ook veel kritiek op Laporta. Hij werd in 2010 opgevolgd door Sandro Rosell, die vier jaar later weer plaats moest maken voor Josep Maria Bartomeu, die eind oktober opstapte. Met steun van Johan Cruijff deed Laporta in 2015 opnieuw mee aan de voorzittersverkiezing, maar hij moest het toen afleggen tegen Bartomeu.

De 58-jarige Laporta sprak de belofte uit om te proberen, als hij de voorzittersverkiezingen wint, boegbeeld Lionel Messi langer aan de club te binden. Ook herhaalde hij dat hij Pep Guardiola wil terughalen, zonder er een termijn op te plakken.