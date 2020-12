Titelverdediger Lyon heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finales in de Champions League voor vrouwen. De Fransen wonnen de return tegen Juventus met 3-0.

Red Flame Janice Cayman viel in de 72e minuut in en zette in de toegevoegde tijd de eindstand op het bord. Lyon had vorige week al de heenmatch in Turijn met 2-3 gewonnen.

De achtste finales worden in maart gespeeld.