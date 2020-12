Ruiterwereld rouwt om beste en duurste dressuurpaard ooit: het wonderdier dat een ordinaire spermafabriek werd

De dressuurwereld is in rouw. Totilas, liefkozend Toto, is niet meer. Nooit is een dressuurpaard voor zo veel geld – tussen de 10 à 15 miljoen euro – van eigenaar gewisseld. Maar het wonderpaard dat zijn voorbenen volgens de overlevering kon opheffen tot aan zijn kin, werd na zijn succesjaren vooral ingezet als een ordinaire spermafabriek die geld in het laatje moest brengen.