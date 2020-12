Dierenbeul schiet op katten in Zonderschot: “De dierenarts begrijpt niet hoe het kan dat Spike nog leeft”

Zondagmiddag kwam Spike verwond naar huis, na een bezoek aan de dierenarts bleek dat het om een schotwond ging tussen de twee ogen van de kater. Vandaag is Spike thuis, maar de buurt is bezorgd over de vele incidenten met katten. “Al enkele jaren verdwijnen er hier plots katten”, legt Sandra De Ceuster uit.

“Afgelopen zomer, ergens in juli, is onze kater Spike een nacht of drie van huis geweest. Ook de kat van de buren was weg. Maar plots zijn ze uit het niets terug naar huis gekomen, beiden gewond”, legt ...