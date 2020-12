REACTIES. Vincent Kompany: “Niet alles was perfect, maar ik zag wel jongens die zich gesmeten hebben”

Anderlecht won dinsdagavond niet zonder moeite met 2-1 van KV Oostende. Het deed dat wel met zes jonkies uit de eigen jeugdopleiding. Coach Vincent Kompany reageerde uiteraard tevreden achteraf.

LEES OOK. Anderlecht neemt met 6 eigen jeugdproducten (!) de maat van KV Oostende, horrordebuut voor debutant Lucas Lissens

“We maakten het op het einde onnodig spannend”, vertelde Vincent Kompany na de match. “We speelden ook nog eens met tien. We weten dat we hebben moeten werken om een resultaat binnen te trekken. Je ziet dan al die jonkies en je hoopt dat ze doen waar we op getraind hebben. Niet alles was perfect, maar ik zag wel jongens die zich gesmeten hebben. Ik verwachtte eerst en vooral inzet, want wij zijn geen ploeg die kan rekenen op vedettes die het gaan oplossen voor ons. We hebben bij momenten kwaliteit getoond, maar vandaag was vooral het resultaat een meevaller.”

“Lucas Lissens speelde een heel sterke wedstrijd”, had Kompany een bloemetje over voor de debutant, die uiteindelijk met rood van het veld moest. “Bij jonge gasten, ik denk aan mezelf toen ik jong was, betaal je voor jeugdzondes. Als ploeg moeten we zien dat we dat collectief opvangen. De rest heeft dat goed gedaan. Lucas is een heel slimme jongen, die heeft dus al door dat dit volgende keer niet opnieuw mag gebeuren. Over zijn prestatie ben ik tevreden. We hebben er een speler bij, dat is alleen maar goed voor onze kern.”

Ook over die andere Lukas had Kompany iets te vertellen. En dan vooral over diens tweede doelpunt. “Ik ben persoonlijk alleen fan van geslaagde panenka’s. Daarmee is alles gezegd”, klonk het met een grijns. “Ik vermoed dat de keepers van onze komende tegenstanders dit ook wel gezien zullen hebben. Ik ga alles doen om de jongens nu klaar te stomen voor Charleroi. Daar moeten we een goede prestatie leveren én een resultaat halen.”

Foto: Photo News

Oostende-coach Alexander Blessin had achteraf het gevoel dat er meer inzat voor zijn team. “Excuses voor mijn taalgebruik, maar die fucking tegengoals doen ons de das om. Twee vermijdbare tegengoals veroorzaakt door balverlies en een balletje achteruit. Ik haat die pasjes terug. Pas na de rode kaart begonnen we beter te voetballen: minder balverlies, zuivere passes, meer beweging… Met elf tegen elf was dat niet het geval. Pas in de laatste tien minuten kregen we goeie kansen. Als de aansluitingstreffer sneller valt, hadden we meer kans gehad op een gelijkspel. Met een beetje meer geluk hadden we hier een punt kunnen pakken, dat zat er zeker in.”

ONZE PUNTEN.Uitblinkers bij Anderlecht liepen vooral voorin