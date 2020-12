Ruud Vormer testte positief op corona, dus moet ook vrouw Roos mee in quarantaine: “Fantastisch hoe Club Brugge steeds meedenkt”

Geen symptomen, wel gezelligheid ten huize Vormer. Door de positieve test van manlief moet ook zijn vrouw en spoedarts Roos America in quarantaine. Ze vertelt open over het best wel heftige jaar dat ze achter de rug heeft: problemen met hun jongste zoon, de steun van Club Brugge en de drukte in het ziekenhuis. “We moesten tijdens de tweede golf zelfs uitbreiden naar de garage van het ziekenhuis.”