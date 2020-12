Real Madrid mag Benzema en Courtois danken na zege tegen Athletic

Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-1 gewonnen van Athletic Club en springt dankzij een negen op negen voorlopig naast Real Sociedad en Atlético Madrid naar de leiding in de Spaanse competitie, al heeft Atlético nog twee matchen te goed. Real - met Courtois en nog zonder Hazard- had het een dik uur knap lastig tegen tien man uit Bilbao, maar Karim Benzema sleepte de Koninklijke in het slotkwartier met twee goals over de streep.

Het kantelmoment van de partij was al na 12 minuten. Bilbao had een strafschop kunnen krijgen, maar kreeg die niet van Scheidsrechter Jesús Gil Manzano, enkele tellen later gaf die wel een tweede gele kaart voor Bilbao-speler Raúl García. De bezoekers moesten meer dan 75 minuten met tien man verder en hielden stand tot vlak voor de rust.

?? | Bilbao had een strafschop kunnen krijgen, maar de ref gaat er niet op in. Enkele seconden later krijgt Raul Garcia zijn tweede gele kaart en dus rood. ??#RealMadridAthletic pic.twitter.com/eF4f92qkOm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2020

Toni Kroos opende de score met een droge knal in de linkerbenedenhoek. Maar meteen na de pauze verschalkte Ander Capa doelman Courtois in de rebound en was alles te herdoen voor Real. Pas in het slotkwartier kon het team uit de Spaanse hoofdstad opnieuw afstand nemen van de bezoekers. Niet toevallig Karim Benzema - al talloze keren de reddende engel van coach Zidane - scoorde nog twee keer.

?? | Een knal van Toni Kroos schenkt Real Madrid op slag van rust de voorsprong! ????#RealMadridAthletic pic.twitter.com/AclhsqpjaL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2020

Goed een kwartier voor tijd kopte Karim Benzema de voor Real bevrijdende 2-1 tegen de netten. In de toegevoegde tijd redde Courtois de meubelen voor Real met een knappe save op een schot van Mikel Vesga, meteen daarna trapte Benzema met zijn tweede de 3-1 eindstand op het bord.

? 2-2

? 3-1



Thibaut Courtois en Karim Benzema stellen de overwinning veilig in de slotfase! ??#RealMadridAthletic pic.twitter.com/x3QZogrSZw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2020

In het klassement komt Real met 26 punten aan de leiding met Real Sociedad, de ploeg van Adnan Januzaj, en stadsgenoot Atletico. Het team van Yannick Carrasco speelde wel twee matchen minder. Athletic Club (14 ptn) staat dertiende.