Terwijl Trump blijft beweren dat hij won, verliest hij steun van steeds meer partijgenoten

Uittredend Amerikaans president Donald Trump blijft ontkennen dat hij de presidentsverkiezing heeft verloren, zelfs nu het kiescollege zijn tegenstander Joe Biden officieel heeft aangeduid als winnaar. Hij had eerder nochtans verklaard dat hij het Witte Huis “natuurlijk wel” zou verlaten als het kiescollege voor Biden stemde. Intussen verliest hij de steun van steeds meer Republikeinen, die Biden feliciteren met zijn overwinning.

Donald Trump blijft op Twitter met volle kracht beweren dat massale kiesfraude gepleegd werd en dat hij de rechtmatige winnaar is. Sinds de stemming van het kiescollege retweette hij onder meer een artikel van Breitbart waarin Republikeins afgevaardigde Mo Brooks beweert dat “Trump het kiescollege won”. Hij deelde een uitspraak dat “Trump bezig is te bewijzen dat hij won, en Biden doet alsof hij won”. De president suggereerde zelfs dat hij zijn partijgenoten in Georgia, gouverneur Brian Kemp en staatssecretaris Brad Rathensperger, in de gevangenis zou gooien omdat ze zijn verlies niet aanvochten. En hij spoorde Republikeinen aan om in actie te schieten tegen de “valse verkiezing”.

(Lees verder onder de tweets)

Advocate voor team-Trump Lin Wood voegde foto’s met erop geplakte Chinese maskers en pinnen toe aan het bericht dat door Trump werd gedeeld. Foto: Twitter

Thank you Kevin. Many Trump votes were routed to Biden. The highly respected Michigan Judge released this epic report. True all over the Country. This Fake Election can no longer stand. Get moving Republicans. Big Swing State Win! 75,000,000 VOTES. https://t.co/0sodJFr80k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

LEES OOK. Trump: “Ik zal het Witte Huis verlaten als kiescollege Biden verkiest. Maar dan maken ze een fout”

Nu de meerderheid van de kiesmannen hun stem voor Biden hebben uitgebracht - in overeenstemming met de eerder gecertificeerde resultaten van de stembusgang in de Amerikaanse staten - zijn Trumps opties om zijn verlies ongedaan te maken beperkt. In het Congres kan op 6 januari wel nog bezwaar gemaakt worden tegen de stemmen van het kiescollege, wat afgevaardigde in het Huis Mo Brooks al zweert te zullen doen. Maar dan moet hij een medestander vinden in de Senaat, en vooral: dan moet een meerderheid in zowel het Huis als de Senaat daarvoor stemmen. Dat is extreem onwaarschijnlijk, aangezien de Democraten in het Huis in de meerderheid zijn. De Republikeinen kunnen de dag voordien hun meerderheid in de Senaat verliezen, door de Senaatsverkiezing in Georgia.

Mitch McConnell. Foto: AP

Bovendien heeft fractieleider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell, nochtans een notoir trouwe medestander van Trump, zijn partijgenoten ontraden om zich nog te verzetten. In een telefoongesprek zei hij te hopen dat niemand net als Brooks bezwaren zou indienen tegen de stemming van het kiescollege. Volgens McConnell zou dat leiden tot de “vreselijke” situatie dat Republikeinen zo’n bezwaar moeten wegstemmen, en tegen Trump lijken te stemmen. Ook nummer twee van de Republikeinen in de Senaat, John Thune, zei dat bezwaren nergens toe zouden leiden, net als zijn collega Roy Blunt.

Republikeinse felicitaties en een afvallige

McConnell zou zijn waarschuwing gegeven hebben kort na zijn toespraak in de Senaat, waarin hij voor het eerst Joe Biden publiekelijk feliciteerde met diens overwinning. Volgens Biden bedankte hij McConnell daar meteen telefonisch voor, kwamen ze overeen samen te zullen zitten en kijkt hij ernaar uit om samen te werken. Biden – op weg om campagne te gaan voeren voor de Senaatsverkiezing in Georgia – zei ook dat hij al met een twaalftal andere Congresleden sprak.

Een groeiende groep Republikeinen scheurt zich inderdaad los van Trump door zijn verlies te aanvaarden. Een tiental Senatoren en enkele Afgevaardigden deden dat publiekelijk sinds de stemming van het kiescollege, onder wie Senator Rob Portman: “Hoewel ik president Trump steunde, maakt de stemming van het kiescollege duidelijk dat Joe Biden nu de president-elect is.” Voordien hadden tientallen andere Republikeinse verkozenen ook al Biden als nieuwe president aanvaard.

Eén Republikein, uittredend afgevaardigde in het Huis Paul Mitchell, is zo gedegouteerd door Trumps gedrag dat hij uit de partij stapt, en tijdens zijn laatste dagen symbolisch als onafhankelijke zal zetelen. “Ik stemde voor Trump, maar het is onaanvaardbaar voor politieke kandidaten om ons kiessysteem te behandelen alsof we een derdewereldland zijn en wantrouw te zaaien over de heiligheid van onze stem.” Doordat partijtoppers daarin meegaan, wat hij “extreem teleurstellend” noemt, vreest hij “schade op de lange termijn aan onze democratie”.