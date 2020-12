Voortaan kan je ook je dakwerker of loodgieter online beoordelen, al is daar niet iedereen over te spreken

Zandhoven -

Voor restaurants of hotels bestaat het al veel langer, maar vandaag wordt er ook een beoordelingswebsite voor de (ver)bouwsector gelanceerd: Homeproved.com. Iedereen kan er gratis een recensie over vakmannen of bouwbedrijven posten, inclusief sterren- en rapportcijfers. De Bouwunie kan zich niet vinden in het systeem van Homeproved.