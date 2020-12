Belgische gamingsector blijft groeien, maar meer investeringen nodig

In 2019 waren er in België 114 bedrijven actief in of nauw betrokken bij de ontwikkeling van videogames. Dat is een stijging van 20 procent tegenover 2018. In Vlaanderen steeg het aantal bedrijven van 70 naar 82. De sector pleit voor meer investeringen om de industrie gezonder en groter te maken. Dat meldt Belgian Games woensdag.

Belgian Games voerde een nationale enquête uit onder gamestudio’s, uitgevers, platformen, dienstverleners, scholen en onderzoeksafdelingen. Daaruit blijkt dat vorig jaar 114 bedrijven werden geregistreerd die actief zijn in of nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van videogames in België, tegenover 95 het jaar voordien. Met 82 bedrijven vertegenwoordigt Vlaanderen nog steeds de meerderheid ervan. In Wallonië en Brussel zijn dat er respectievelijk 19 en 13 bedrijven.

Het Belgische ecosysteem telt tevens een groot aantal kleine starters, soms zelfs zonder echte bedrijfsvorm, die aan hun eerste game werken en dus nog geen inkomsten genereren. Deze bedrijven werden daarom niet opgenomen in dit onderzoek.

Er werken 1.100 mensen in de Belgische videogamesector. Meer dan 59 procent van de bedrijven heeft tussen de 2 en 10 mensen in dienst en 25 procent van de bedrijven is in handen van één persoon.

Flemish Games Association (Flega) juicht het toe dat er meer bedrijven zijn in het lokale ecosysteem. “Om onze sector naar het volgende niveau te tillen, moeten we investeringen en werkgelegenheid aanzienlijk stimuleren”, benadrukt David Verbruggen van Flega. “Dat zal op zijn beurt leiden tot meer en grotere hits, die onze lokale sector groter, gezonder en robuuster maken.”