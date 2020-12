Amper 44 minuten speeltijd en nieuwe blessure deden Arjen Robben (36) zwaar twijfelen: “Dan overweeg je wel te stoppen”

Vorige week werd bekend dat Arjen Robben dit jaar niet meer in actie zal komen voor Groningen wegens aanhoudende problemen met zijn kuit. De 36-jarige aanvaller, die dit jaar z’n comeback maakte bij zijn oude liefde, begon daardoor te twijfelen om nog wel door te gaan.

Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog als invaller in actie.

“Dan overweeg je om te stoppen. Natuurlijk, dat is ook logisch”, zei hij aan Fox Sports. “De energie was wel even weg deze week. Op een gegeven moment moet je ook gaan zeggen: Dit heeft geen zin, we hebben het geprobeerd. Maar ergens zit dan die sportman in je. Ik weet niet wat dat is. Een stemmetje in mijn hoofd houdt mij tegen.”

De gewezen Oranje-international is dan ook over zijn ‘pensioengedachten’ heen. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het ging proberen, maar ook dat het wellicht moeilijk zou worden. Ik ben de jongste niet meer, heb blessureleed in het verleden gehad en er een jaar tussenuit geweest. Maar ik wil het zo graag doen voor de club. En dat jaartje ertussenuit heeft me echt goed gedaan. Ik voel me topfit en dat is het frustrerende. Ik train alsof ik nooit ben weggeweest. Ik hoop echt nog op het veld terug te komen. Daar ga ik echt mijn best voor doen.”