Jan Vertonghen sukkelde 9 (!) maanden met hoofdpijn en duizeligheid na klap: “Ik had niet mogen doorspelen”

Het gaat Jan Vertonghen momenteel voor de wind in Portugal. Hij plaatste zich met Benfica voor de 1/16de finales van de Europa League en doet mee voor de titel in de Liga NOS. Een groot verschil met iets minder dan een jaar geleden.

Toen kreeg de Rode Duivel een zware klap te verwerken tegen Ajax. Hij kwam in botsing met doelman Onana en lag bloedend tegen het gras. Negen maanden lang zou Vertonghen op de sukkel zijn met hoofdpijn en duizeligheid.

“Ik had nog een jaar contract, dus ik moest spelen”, aldus Vertonghen bij Sporza. “Maar als ik speelde, speelde ik slecht. Niet veel mensen wisten dat. Ik had niet mogen doorspelen en ik ben in totaal negen maanden op de sukkel geweest en daarom kon ik niet brengen wat ik wilde.”

Uiteindelijk kwam de coronacrisis als een geluk bij een ongeluk. “Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact. Toen kwam die lockdown en heb ik twee maanden kunnen rusten en daarna was het beter.”