Verdachte van brand met 36 doden in Japanse animatiestudio nu ook officieel in verdenking gesteld

Het Japanse parket heeft Shinji Aoba, de verdachte van een dodelijke brand in een animatiestudio in Kyoto in juli 2019; officieel in verdenking gesteld van doodslag. Dat berichten lokale media. Bij de brand kwamen 36 mensen om het leven. Een dertigtal mensen raakten gewond.

De 42-jarige Shinji Aoba liep zelf zware brandwonden op. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Zijn formele aanhouding door de politie gebeurde pas afgelopen mei. Aoba heeft al eerder bekend dat hij de aanval heeft gepleegd en zei te verwachten dat hij de doodstraf krijgt. De brand in de studio was het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar.

LEES MEER. Wraak omdat ze zijn ideeën hadden gestolen

De verdachte was vorig jaar wel door de politie verhoord, maar niet officieel aangehouden omdat zijn gezondheidstoestand dat niet toeliet.

Het motief blijft onduidelijk. Aoba had geen enkele link met de studio Kyoto Animation (bijgenaamd ‘KyoAni’), maar verweet volgens media de studio een scenario-idee van hem te hebben gestolen. Volgens verschillende getuigenissen was de man het gebouw binnengedrongen, goot benzine uit en riep “Jullie gaan sterven” toen hij dat in brand stak.

De man had al een celstraf van meer dan 3 jaar opgelopen voor een diefstal in een superette in 2012. Na een psychiatrische evaluatie oordeelden de aanklagers dat hij mentaal in staat was om terecht te staan voor de feiten die hem nu ten laste worden gelegd, aldus de openbare zender NHK.

De studio Kyoto Animation is bekend van de populaire animatiereeksen, zoals “K-On! “ en “The Melancholy of Haruhi Suzumiya”.