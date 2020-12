Zwaar ongeval met vrachtwagen en twee auto’s: “Trucker viel wellicht in slaap”

Brakel / Opbrakel - Een vrachtwagen veroorzaakte woensdag om 6.45 uur een zwaar ongeluk op de Ronsesestraat (N48) in Opbrakel. Bij het ongeluk geraakten ook twee personenwagens betrokken. Twee bestuurders geraakten gewond.

“De vrachtwagenchauffeur moet in slaap zijn gevallen”, vertelt de bestuurster van de eerste aangereden personenwagen. “Ik kwam van mijn werk in Ternat en was op naar huis in Ronse. Plots zag ik een vrachtwagen over de helft van de straat. Het was net in een flauwe bocht en de vrachtwagen bleef voluit rijden. Ik gooide me weg en ramde een paaltje van een bushalte. De vrachtwagen schuurde langs mijn linkerzijkant. Een wagen die achter me reed, is in de gracht gereden. Ik vermoed om de vrachtwagen te ontwijken.”

Foto: edp

Waarschijnlijk heeft de Italiaanse vrachtwagenchauffeur geprobeerd om in de bocht bij te sturen. Bij dit manoeuvre botste hij aan de rechterkant van de rijweg tegen een betonnen elektriciteitspaal die afknakte.

Foto: edp

Foto: edp

De chauffeur van de vrachtwagen werd uit zijn cabine geslingerd en lag zwaargewond in het veld naast de rijweg. Hij bleef wel bij bewustzijn, maar kon enkel in het Italiaans communiceren met de hulpdiensten.

Brandweerpost Brakel werd opgeroepen om de chauffeur te bevrijden die in de gracht in zijn auto gekneld zat. Ook deze bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De Ronsesestraat werd een paar uur afgesloten tussen de Sint-Martensstraat en Hutte.