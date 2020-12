Bedrijfswagens volgend jaar fors zwaarder belast

Het belastbare voordeel van bedrijfswagens stijgt volgend jaar fors. Dat komt door de jaarlijkse aanpassing van de standaarduitstoot in de berekeningsformule, zo schrijft De Tijd woensdag.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en die wagen ook voor privéverplaatsingen of het woon-­werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel wordt forfaitair berekend.

Een belangrijk onderdeel van die berekening is de CO2-coëfficiënt, die te maken heeft met het verschil tussen de uitstoot van de bedrijfswagen en de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. En dat gemiddelde is aanzienlijk gedaald, wat leidt tot een hoger belastbaar voordeel.

Hoeveel het belastbare voordeel stijgt, hangt af van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. “Op het belastbare voordeel betaalt de bestuurder tot 50 procent belastingen. Als het belastbare voordeel met 300 euro per jaar toeneemt, zal hij zowat 150 euro per jaar of 12,5 euro per maand meer belastingen betalen”, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij hr-­dienstverlener SD Worx, aan De Tijd.