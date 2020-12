Poging tot plofkraak op bankautomaat in Puurs-Sint-Amands

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

In Puurs-Sint-Amands hebben onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd een plofkraak te plegen op een bankautomaat van bpost. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De daders pleegden braak op de toegangsdeur van het kantoor en probeerden vervolgens ook de automaat te openen, maar dat is niet gelukt en het kwam zelfs niet tot een ontploffing.