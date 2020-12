Felle clash in de Kamer tussen Theo Francken en minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Insinueert u dat ik een seksist ben?”

Een felle clash afgelopen dinsdag in de Kamer. N-VA-kamerlid Theo Francken verweet PS-minister van Defensie Ludivine Dedonder een gebrek aan dossierkennis. Daarop pikte cdH-Kamerlid Vanessa Matz in en opperde ze niet zeker te zijn dat Francken “zich op deze toon zou uitgedrukt hebben, stond daar een mannelijke minister” . De opmerking leverde haar applaus op, ook van de Kamervoorzitter. “Dat vind ik ronduit schandalig”, repliceerde Francken.

Even wat achtergrond: het debat in de Kamer ging over de opgeschorte fysieke proeven bij defensie vanwege de pandemie. De minister van Defensie kwam er een wetsvoorstel verdedigen die het mogelijk moet maken voor Defensie om tijdelijk kandidaten aan te werven zonder dat ze een fysieke proef moeten afleggen.

Dat voorstel is niet naar de zin van Francken die erop wees dat de politie ondanks de pandemie kandidaten wel aan een fysieke proef onderwerpt. Vervolgens verweet Francken minister Dedonder een gebrek een dossierkennis waarop CDH-kamerlid Vanessa Matz tussenkwam. “Ik heb het gehad met de manier waarop u goed en slechte punten uitdeelt aan iedereen”, zei ze. “En ik ben niet zeker dat u zich op deze toon zou uitgedrukt hebben, stond daar een mannelijke minister.” De opmerking kreeg spontaan applaus uit de meerderheid, maar ook de Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) klapte kort even mee.

Dat vond Francken bijzonder problematisch gezien de Kamervoorzitter volstrekt neutraal hoort te zijn. “Heb ik dat nu goed gezien?”, zei hij, “dat u applaudisseert voor het seksisme argument dat werd bovengehaald? Ik vind dat gewoon schandalig. Dat u insinueert dat ik mevrouw de minister harder zou aanpakken omdat ze een vrouw is en geen man. (...) heb ik dat goed begrepen? En u applaudisseert daarvoor als Kamervoorzitter? Die neutraal moet zijn?”

Op Twitter kondigde het N-VA-kamerlid aan een brief te schrijven aan Kamervoorzitter. “Excuses zijn op hun plaats.”