Tot nu toe zeven ‘Pfizer vaccin’-vluchten vertrokken vanop Brussels Airport

De voorbije drie weken zijn er vanop Brussels Airport zeven vluchten vertrokken met coronavaccins aan boord. Het ging tot nu toe telkens om vaccins van Pfizer/BioNTech, die in de Pfizer-vestiging in Puurs worden geproduceerd. Dat meldt Brussels Airport woensdag.

Het was al langer duidelijk dat er op de luchthaven in Zaventem al vaccinvluchten waren gepasseerd. Dinsdag nog bevestigde logistiek bedrijf DHL dat er al twee vluchten waren vertrokken richting Israël.

Brussels Airport komt nu zelf voor het eerst met preciseringen. Zo vertrok de allereerste vlucht met vaccins al op 27 november. Sindsdien werden er nog zes andere vluchten uitgevoerd. Het gaat om vluchten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines (richting de Verenigde Staten) en DHL.

De luchthavenuitbater verwacht de komende maanden steeds meer vaccins te verwerken, niet alleen van Pfizer/BioNTech en niet alleen uitgaand maar ook inkomend. “We staan als wereldwijd farmaceutisch platform klaar om een versnelling hoger te schakelen, nu de vaccinvolumes geleidelijk aan zullen toenemen in de komende weken en maanden”, zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, in een persbericht.

Farma is al een aantal jaren een van de specialiteiten van Brucargo, de vrachtafdeling van de luchthaven. “We hebben 30.000 vierkante meter koelruimtes voor farma alleen, dat is de grootste oppervlakte op een luchthaven van Europa”, klonk het eerder al. De verwachting is dat tot een kwart van de zowat 5.000 werknemers op Brucargo vroeg of laat betrokken zal zijn bij het vaccintransport.