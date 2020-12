Vader van Ferre (8) getuigt op etherproces: “Excuses kan ik aanvaarden, maar vergeven weet ik niet”

Zwevegem / Brugge -

Op het etherproces rond de dood van Ferre (8) kwam woensdagochtend de vader van het jongetje getuigen. Kenny Dewerchin (36) kon eerst niet geloven dat zijn ex Ann Vandekerckhove (46) tot het toedienen van ether in staat was. Tot hij het dossier eens grondig las. ‘Ik ben overtuigd dat Ferre geen ether zou proeven. De geur alleen al zegt genoeg.” De beschuldigde bood haar excuses aan aan haar ex, maar benadrukte nogmaals dat ze hun zoon niets aandeed. “Ik hoop dat je mij ooit kunt vergeven.”