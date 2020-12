Ploegmaats missen heerlijke ballen van Kevin De Bruyne, theater van Pep Guardiola onderwerp van spot in Engeland

Manchester City kwam dinsdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen West Brom. Nieuw puntenverlies dus voor Pep Guardiola, die zich in het slot helemaal liet gaan tegenover de vierde scheidsrechter.

Ondanks 26 doelpogingen kregen de Cityzens slechts één bal voorbij een sterk keepende Sam Johnstone. Die hield ook in de blessuretijd zijn netten schoon ondanks twee grote kansen voor Ilkay Gündogan en Raheem Sterling, beide op heerlijke voorzet van Kevin De Bruyne.

Gündogan had voor de rust wel gescoord, maar verder dan 1-1 kwam Man City dus niet. In het klassement zijn De Bruyne en co met 20 punten uit twaalf matchen voorlopig pas zesde.

“Het is bijna onmogelijk om constant top te zijn, zeker met het programma dat er nog aan zit te komen”, aldus de Duitser. “Alle ploegen in Europa hebben moeite met het winnen van meerdere wedstrijden op rij. Maar wij moeten dit soort wedstrijden natuurlijk winnen. Het is gewoon niet gemakkelijk in deze periode van het jaar, met zoveel wedstrijden. De verwachtingen worden niet minder, alleen maar hoger. Wij zijn mensen, geen machines. Ook wij hebben het zwaar.”

Dat is genoteerd, Ilkay. Tussendoor was Guardiola wel het onderwerp van heel wat spot in Engeland. De Catalaan maakte zich in het slot van de wedstrijd wel bijzonder druk toen er ‘slechts’ vier minuten extra tijd bijkwamen. Met heel wat theater langs de zijlijn tot gevolg...

