Vakantie blijft nog lang geen goed idee, waarschuwen experts, maar wanneer mogen we dan wel weer op reis?

In Nederland heeft de premier opgeroepen om niet op reis te gaan en geen vakanties te boeken tot half maart. “Tenzij strikt noodzakelijk. Maar vakantie en familiebezoek zijn dat niet.” Een goed idee, vindt viroloog Mark Van Ranst. “Er zijn tijdens deze pandemie twee momenten waarop we beter helemaal niet op reis gaan, en nu is er een van.”