Onbemande boot met 650 kilo cocaïne aangetroffen in Marshalleilanden

Op de kust van een van de Marshalleilanden in de Stille Oceaan is een onbemand bootje aangetroffen met bijna 650 kilo cocaïne aan boord. Volgens de politie gaat het om de grootste drugsvangst ooit op de Marshalleilanden. Aanklager Richard Hickson zei te vermoeden dat het bootje een of twee jaar op zee heeft gedobberd en afkomstig is van de kust van Latijns-Amerika, grofweg 12.000 kilometer verderop.

De cocaïne was verstopt onder de brug van de 5,5 meter lange boot en zat in pakjes van een kilo elk. Twee pakjes worden voor onderzoek naar de Amerikaanse drugsbestrijders van de DEA gestuurd. De rest is verbrand. Het is onbekend wat er met de bemanning is gebeurd. Mogelijk heeft die plotseling de boot verlaten uit angst te worden gearresteerd of is die omgekomen tijdens een storm.

Het komt vaker voor dat op de eilanden drugs aanspoelen die vermoedelijk uit Amerika komen. Zes jaar geleden sloeg een vissersboot uit El Salvador op de kust van een van de Marshalleilanden, met een visser aan boord. De boot had voor de kust van het zuiden van Mexico motorpech gekregen en kwam na 14 maanden weer aan land op een atol.