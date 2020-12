Lockdownfeestje was de druppel die bij Oostende de (overvolle) emmer deed overlopen: “Ondoa was zelfs geen speler van mij”

Oostende - Het lockdownfeestje van Fabrica Ondoa blijft nazinderen bij KV Oostende. Her en der komt kritiek op zijn ontslag -Oostende zou een overbodige speler ‘goedkoop’ geloosd hebben- maar volgens Alexander Blessin had Ondoa al het een en ander op zijn kerfstok staan. Wekenlang te laat opdagen tijdens de voorbereiding en indienen van twijfelachtige ziektebriefjes? Het was schering en inslag. “Dit was de druppel na een reeks van incidenten”, aldus de Duitser.

Dat Fabrice Ondoa een dik contract had bij Oostende, is een publiek geheim. Zijn overeenkomst stamt nog uit de jaren van financieel wanbeheer. De doelman moest waarschijnlijk eens lachen toen hij in het begin van dit seizoen naar de B-kern werd verwezen toen hij weer eens enkele weken te laat opdook uit Afrika tijdens de voorbereiding: hij werd toch doorbetaald. Het lachen verging het dinsdag ongetwijfeld toen KVO hem op staande voet ontsloeg. Ondoa had een lockdownfeestje georganiseerd waarbij meer dan tien mensen aanwezig waren. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Voor Oostende was dat de spreekwoordelijke druppel.

Her en der kwam kritiek op KVO: zij zouden een ‘goedkope’ stok hebben gezocht om mee te slaan. Met het ontslag werd een zwaar contract ontbonden. Maar Ondoa was niet aan zijn proefstuk toe: de Kameroense winnaar van de Afrika Cup loopt er langer de kantjes af op De Schorre. “Wat kan ik over hem zeggen? Niet veel. Hij was zelfs geen speler van mij”, aldus coach Alexander Blessin. “Maanden geleden werd hij al naar de U23 verwezen. Wij hadden geen contact met hem. Dit was blijkbaar de druppel na een aantal incidenten. Dan heb ik alle begrip voor de beslissing van de club.” Tijdens zijn periode in de B-kern diende Ondoa zelfs ziektebriefjes in die hem vrijstelden van de trainingssessies. Bij KVO twijfelt men over die attesten, al werd nooit bewezen dat die onrechtmatig waren.

Ondertussen ontkent de doelman dat hij een lockdownfeestje zou georganiseerd hebben. Hij betreurt dat zijn versie van de feiten niet gehoord werd en dat hij zijn ontslag via een brief vernam. Dat de feiten in de nacht van zaterdagavond op zondag wél flagrant waren, bewijst een reactie van Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende. Die staat de volle honderd procent achter de beslissing van KVO. “Het is hier niet de club die in de fout gaat, maar de speler. Ondoa dacht dat hij boven de wet staat door feestjes te organiseren, en dan nog eens urenlang te discussiëren met de politie en zelfs een advocaat op te roepen. Daarmee brengt hij andere mensen (ook binnen de club) in gevaar”, klinkt het op Twitter.