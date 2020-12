Toename van het aantal besmettingen versnelt, vooral in Vlaanderen: “Komende dagen worden cruciaal om de trend te keren”

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. In Vlaanderen wordt de grootste stijging genoteerd, ook vertraagt de daling van de ziekenhuisopnames en overlijdens nog steeds. “De komende dagen zijn cruciaal om de trend te keren. Consequent de maatregelen volgen, kan voldoende zijn”, zegt hij.

De afgelopen week werden per dag gemiddeld 2.343 nieuwe besmettingen geregistreerd (+8 pct). De stijging doet zich zowel in Vlaanderen (+13 pct) als in Wallonië (+4 pct) voor. In Brussel daalt het cijfer nog met 10 procent.

Enkel in het Brussels Gewest, Vlaams- en Waals-Brabant, Luik en Luxemburg vindt nog een daling plaats. Het hoogst aantal nieuwe gevallen wordt vastgesteld in Antwerpen en in Oost- en West-Vlaanderen.

In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen, maar de relatieve toename is het grootst bij kinderen onder de tien jaar. Daar is er een stijging van 34 procent op weekbasis. Het is opvallend dat het aantal gevallen bij jongeren van middelbareschoolleeftijd lager blijft dan bij kinderen jongeren dan twaalf. Daar kunnen volgens Van Gucht de kerstexamens iets mee te maken hebben, omdat de jongeren dan minder contacten hebben. De meeste besmettingen gebeuren nog bij de actieve bevolking (20 tot 60 jaar).

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde dan weer licht met 6 procent, tot 182 opnames per dag. Ook hier zijn er grote regionale verschillen. De ziekenhuisopnames dalen nog in Brussel en in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Oost-Vlaanderen. In de andere provincies stijgen de opnames, gaande van +2 procent in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen tot +17 procent in Antwerpen.

Voorts neemt ook de gemiddelde leeftijd van de gehospitaliseerde patiënten toe. Dat komt omdat het aantal bewoners van woonzorgcentra in het ziekenhuis stijgt.

Momenteel liggen 2.770 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat aantal lag zaterdag op 2.772, maar steeg de voorbije dagen opnieuw. Maandag lagen er nog 2.888 mensen in het ziekenhuis.

Het aantal COVID-patiënten dat op intensieve zorgen ligt in de Belgische ziekenhuizen, is voor het eerst in bijna twee maanden gedaald onder de 600. Op 15 december lagen 593 personen op intensieve zorgen. De laatste keer dat het aantal onder de 600 lag, was op 22 oktober (573).

In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant steeg het aantal bezette bedden afgelopen week wel.

Het gemiddeld aantal overlijdens daalt verder, maar aan een steeds trager tempo. Er sterven dagelijks gemiddeld 91 mensen, een daling van 13 procent. De sterftegraad per 100.000 inwoners is het hoogst in West-Vlaanderen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

“De komende dagen zijn cruciaal om de trend te keren. Consequent de bestaande maatregelen volgen, kan voldoende zijn”, verklaart Van Gucht. Blijf zo veel mogelijk thuis, beperk de contacten tot het ene knuffelcontact en werk zo veel mogelijk thuis, benadrukt hij.

De mobiliteit is de voorbije dagen wel licht afgenomen. “Dit toont aan dat veel mensen zich houden aan onze aanbevelingen. Laat u dus niet ontmoedigen door negatieve berichtgeving in de media. We kunnen samen - ook met een zachte lockdown - het tij keren”, aldus de viroloog.