Politie tevreden met duidelijk wettelijk kader rond aanpak lockdownfeesten

De politietop en -vakbonden reageren tevreden op het duidelijk wettelijk kader dat de procureurs-generaal dinsdag op tafel legden voor de (strengere) aanpak van lockdownfeesten. “Al sinds maart vragen we duidelijke richtlijnen over wat wel en niet kan, bijvoorbeeld over woonstbetreding”, zegt Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP).

In de nationale taskforce Handhaving worden vandaag/woensdag de operationele richtlijnen voor de lokale en federale politie uitgewerkt, nu er vanuit justitie een duidelijk kader komt. Geen dag te vroeg, vindt Paelinck. “De politie is toch manusje-van-alles voor de handhaving van de COVID-maatregelen omdat andere diensten, onder meer van Volksgezondheid, niet in staat zijn om de quarantaine en de contacttracing deftig op te volgen”, zegt Paelinck. “Om dan verwijten als ‘politiestaat’ naar onze kop te slingeren, dat is van de pot gerukt.”

De procureurs-generaal maakten dinsdag ook duidelijk dat drones niet mogen gebruikt worden om mensen te begluren in hun huis of tuin of om boetes uit te schrijven. “Dat is ook nooit de bedoeling geweest”, aldus Paelinck. “Ze worden wel ingezet om drukte in kaart te brengen, bijvoorbeeld in winkelstraten, maar dat gebeurde al, ook met vaste camera’s.”

Met de kerstvakantie voor de deur zakken ook duizenden mensen af naar vakantiechalets in de Ardennen, schrijft Het Nieuwsblad woensdag. Zo’n 85 tot 90 procent van de huizen zijn bezet. De Waalse gouverneurs en politiezones zullen extra patrouilles inzetten om te controleren of grote groepen samenhokken of feestjes houden.

“We zijn zeer bezorgd over de grootverblijven waar 20 à 25 mensen kunnen verblijven”, aldus Paelinck. “Maar die chalets liggen vaak in rustige omgevingen. De buurtbewoners die zich wel aan de regels houden, melden verdachte zaken meteen, zoals een groep jongeren met een bak bier. Hoe dan ook zijn er extra patrouilles gepland, zeker op oudejaarsavond.”

Ook de grootste politievakbond VSOA voelt zich geruggensteund door de procureurs-generaal. “Dit is geen terugfluiting van de politie, zoals ik hier en daar lees”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

De verhoging van de boetes zal het afschrikeffect verhogen, meent hij. “De 250 euro is voor sommigen blijkbaar niet genoeg. We hopen dat het aantal georganiseerde feesten flink zal dalen. Het moet duidelijk zijn dat de politie er niet mee lacht.”

De procureurs-generaal wijzen ook op de mogelijkheid van inbeslagname van materiaal als muziekinstallaties, gsm’s of zelfs auto’s. “Dat bekijken we van feit tot feit”, legt Houssin uit. “Zaken die deel uitmaken van een misdrijf, of dat nu een muziekinstallatie is of de drank, kunnen in beslag genomen worden. Maar dat kon vroeger ook al.”

De inzet van drones om mensen te controleren in hun huis of tuin bestempelen de procureurs-generaal als niet-proportioneel. “99 procent van de politiemensen vindt dat een goede zaak”, zegt Houssin. “Door de berichten in de media leek het alsof de politie drones ging inzetten om mensen thuis te controleren en dat is niet het geval.”

Woonstbetreding kan alleen als de politie van buiten het huis een feest vaststelt, mét toestemming van de procureur. Voor Houssin is het signaal van de procureurs-generaal heel duidelijk. “De politie zal menselijk blijven en mensen aanspreken als ze bijvoorbeeld hun mondmasker niet dragen maar de excessen zullen zwaar aangepakt worden.”