Al negen personen aangehouden in onderzoek naar fraude met steunmaatregelen

De Brusselse onderzoeksrechter heeft al negen personen onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek van het federaal parket naar fraude met zogenaamde “corona”-werkloosheidsuitkeringen. Die negen zijn in verdenking gesteld voor witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, en lidmaatschap van een criminele organisatie. Eén persoon werd na verhoor vrijgelaten en 15 andere zullen woensdag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Dat meldt het federaal parket.

Dinsdag vielen speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel en Charleroi, bijgestaan door diensten van de RSZ en de RVA, binnen op 30 adressen in het Brusselse gewest en in de provincie Henegouwen, en arresteerden 25 personen. De verdachten zouden ten onrechte werkloosheidsuitkeringen gevraagd en gekregen hebben door misbruik te maken van de identiteit van honderden personen. Ook zouden ze uitkeringen ontvangen hebben in hun eigen naam terwijl ze er schijnbaar geen recht op zouden hebben.

Volgens het federaal parket wordt de schade voor de sociale zekerheid momenteel geschat op twee miljoen euro.

