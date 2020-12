Fietser zwaargewond bij verkeersongeval in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek is woensdagvoormiddag een fietser zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node).

Het ongeval deed zich voor omstreeks 10.45 uur op het kruispunt tussen de Notelaarstraat en de Brabançonnelaan. Daar kwamen de fietser en een personenwagen in nog onduidelijke omstandigheden in aanrijding. De fietser kwam zwaar ten val en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar intussen is het levensgevaar geweken. De bestuurder van de personenwagen legde een alcoholtest af maar daaruit bleek dat hij niet teveel had gedronken.