Wereldgezondheidsorganisatie raadt mondmasker aan tijdens kerstfeesten

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om ook tijdens de familiefeesten in de eindejaarsperiode een mondmasker te dragen. Tevens waarschuwt de organisatie ook voor een verhoogd risico op een heropflakkering van de pandemie begin volgend jaar.

Met de manier waarop de COVID-pandemie in Europa evolueert, “bestaat er een verhoogd risico op een nieuwe heropflakkering in de eerste weken en maanden van 2021”, aldus de Europese afdeling van de WHO in een persbericht. Ze raadt dan ook aan “om een mondmasker te dragen en aan social distancing te doen” tijdens de eindejaarsfeesten.

De WHO geeft ook aan dat bijeenkomsten best buiten plaatsvinden en indien ze binnen plaatsvinden, blijft het aantal genodigden best beperkt en moet er goed geventileerd worden. “Het kan vreemd aanvoelen om een mondmasker te dragen en afstand te houden als men bij familie en vrienden is, maar dit draagt er aanzienlijk toe bij dat iedereen veilig en gezond blijft”, klinkt het nog.

In België is enkel het knuffelcontact welkom tijdens de eindejaarsfeesten, en mensen die alleen wonen mogen ook hun tweede contact uitnodigen, maar moeten dan wel de afstandsregels respecteren. Buiten mogen we met maximaal vier personen afspreken.

De 53 landen in de Europese zone van de WHO hebben in totaal al meer dan 22 miljoen coronabesmettingen en meer dan 500.000 overlijdens geregistreerd sinds het begin van de pandemie.