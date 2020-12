Heeft Fourniret nog moorden op zijn geweten? Franse gerecht heropent na 23 jaar cold case

Het hof van beroep van Dijon, in het oosten van Frankrijk, heeft woensdag gevraagd “nieuwe onderzoeksdaden” te verrichten in het dossier van Virginie Bluzet. In 1997 werd de 21-jarige Bluzet dood teruggevonden in de Saône. De familie had om de voortzetting van het 23 jaar oude onderzoek gevraagd, omdat ze wilden dat de betrokkenheid van onder andere seriemoordenaar Michel Fourniret werd nagegaan.

De rechter “heeft nieuwe onderzoeksdaden toevertrouwd aan een onderzoeksrechter in Chalon-sur-Saône over het tijdsgebruik van personen die al veroordeeld werden voor gelijkaardige feiten”, zo meldt het parket-generaal, zonder verdere details te geven.

Virginie Bluzet was op 7 februari 1997 verdwenen in de Oost-Franse stad Beaune. Ruim een maand later, op 17 maart, werd ze in Verdun-sur-le-Doubs dood teruggevonden in de rivier de Saône. Ze was geboeid en gekneveld. In eerste instantie werd haar vriend verdacht van de moord, maar hij werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld.

Meer dan 23 jaar later is de zaak nog altijd niet opgelost. Maar de familie heeft verzocht om de mogelijke betrokkenheid van twee gekende moordenaars te onderzoeken, onder wie ook Michel Fourniret.

De intussen 78-jarige Fourniret, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen of tieners tussen 1987 en 2001, onder wie ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). In maart bekende hij ook verantwoordelijkheid te zijn voor de moord op Estelle Mouzin (9) in 2003. Fourniret heeft nog in de regio gewoond.

De andere piste die onderzocht wordt, is de mogelijke betrokkenheid van Pascal Jardin. Hij werd in 2017 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de verkrachting van en moord op Christelle Blétry in 1996 in Blanzy. De advocaat van de familie Bluzet had erop gewezen dat de moorden op Christelle Blétry en Virginie Bluzet in dezelfde periode en in dezelfde regio plaatsvonden. Het restaurant waar Virginie Bluzet werkte, kreeg bovendien leveringen van het bedrijf waar Pascal Jardin was tewerkgesteld.