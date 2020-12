Schenkt Herman Brusselmans zijn haar aan het goeie doel? “Haar waar menig vrouw passioneel aan trok tijdens groot genot”

Gent -

Herman Brusselmans zonder z’n lange haren. Het is een opmerkelijk beeld waarmee Pink Ribbon uitpakt om op te roepen hun campagne te steunen. Pink Ribbon strijdt voor vrouwen die strijden tegen borstkanker. Op een beeld dat de organisatie nu verspreidt, is Herman Brusselmans, schrijver van boeken als Zeik en Mijn Haar is Lang, te zien met korte coupe.